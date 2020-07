Scuola, Azzolina: "I monobanchi? Sono un investimento"

21 luglio 2020 a

Bologna, 21 lug. (AdnKronos) - "Penso che sui banchi si stia trattando la questione con molta superficialità. Noi abbiamo fatto delle richieste specifiche alle scuole, ci sono diverse tipologie di banchi, chiaramente dipende dall'età degli studenti e delle studentesse, poi i banchi che avete visto sui giornali sono per gli studenti più grandi e sono già utilizzati in tantissime scuole italiane, quelle più innovative. Sono un investimento". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, a Bologna per un incontro sulla ripartenza delle scuole a settembre, riguardo alla polemica sugli arredi.

I monobanchi, ha aggiunto, "resteranno e permetteranno un giorno, agli studenti, anche di lavorare in gruppo e di avere forme di innovazione della didattica".