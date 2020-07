GoBrand: la startup che supporta le aziende in ambito digital

21 luglio 2020 a

(Roma, 21 luglio 2020) - La comunicazione sul web ricopre oggi un ruolo determinante. Nel periodo post crisi da Coronavirus le aziende non possono più fare a meno di investire in una comunicazione online che tenda a valorizzare il proprio brand e, al tempo stesso, costruire un filo diretto con i propri clienti.

L'Italia ha subito un processo di velocizzazione profonda in ambito digitale. Proprio in seguito alle pesanti misure di distanziamento sociale messe in atto nel primo trimestre dell'anno per arginare la pandemia, sono sempre più le persone che acquistano online.

Proprio per questo, per le aziende è diventato impossibile non avere cura della propria presenza sul web. In questo contesto si pone la sfida di

Il progetto GoBrand

GoBrand, se vogliamo, è la naturale evoluzione della startup “InstaGo” grazie alla quale centinaia di imprenditori hanno potuto utilizzare Instagram per far conoscere la propria azienda, con relativi prodotti e servizi.

Con GoBrand si è voluto fare un deciso, e importante, passo in avanti: editoria, social media, marketing, digitalctrasformation, piano di industria 4.0… insomma in una parola sola, digitale. Il team di GoBrand, infatti, è in grado di offrire una consulenza specialistica e mirata nei settori della comunicazione ed editoria digitale, web e social media marketing (localseo, email marketing, Instagram marketing e Instagram shopping, pay per click management) agli imprenditori che vogliono sviluppare la propria presenza su internet così da proporsi sul mercato in maniera professionale ed efficiente.

E' sotto gli occhi di tutti, infatti, come le abitudini dei consumatori si siano evolute. Tutto è cambiato e per le imprese, oggi più che mai, è necessario essere al passo con i tempi. Non è più sufficiente avere un sito internet o un profilo sui social network. Oggi è fondamentale che tutto sia coordinato nel migliore dei modi, comunicando in modo efficiente a seconda dei canali utilizzati.

E la mission di GoBrand è proprio questa: aiutare le aziende a crescere grazie ai potenti strumenti che il web mette a disposizione. Social network, giornali online, campagne pubblicitarie… tutto deve essere gestito in maniera sapiente e coordinata per portare vantaggi concreti e duraturi in termini di visibilità e fatturato.

Inoltre, essendo una startup, usufruire dei servizi di GoBrand permette alle aziende di ottenere un credito d'imposta del 50%. Una soluzione tutt'altro che trascurabile visto che consente di ammortizzare in maniera importante il proprio investimento.

GoBrand e il giornalismo

Oggi più che mai il settore del giornalismo sta vivendo una profonda trasformazione. Il passaggio, sempre più deciso e veloce, dalla carta stampata al digitale richiede delle diverse competenze e una diversa attitudine anche per gli addetti ai lavori.

Il modo di scrivere, di porsi con i lettori, così come quello di diffondere le notizie è profondamente diverso quando si parla di carta stampata o di giornali online. Per questo GoBrand, forte dell'esperienza pluriennale nel settore, organizza regolarmente corsi di giornalismo e comunicazione in collaborazione con PrimoPiano.

I corsi possono essere tenuti direttamente presso le sedi delle aziende, in aula (nelle sedi di Roma e Milano) o in virtuale.

GoBrand e la formazione: il progetto Digital Media Academy

Ma GoBrand non è solo servizi e consulenza per le aziende ma, anche, formazione. Grazie ad uno staff composto da innovatori, giornalisti, esperti di comunicazione e di marketing con esperienza pluriennale nei campi del management digitale, dell'editoria e della comunicazione efficace, sono tanti i progetti in ambito formativo.

In particolare segnaliamo la Digital Media Academy un progetto dedicato a quelli che saranno i giovani talenti di domani. La Digital Media Academy, di cui GoBrand è uno dei partner principali, è rivolto ai giovani diplomati e a chi oggi non ha ancora un lavoro. L'Academy si sviluppa su 3 percorsi formativi votati all'innovazione e alla creatività con lezioni gratuite fruibili anche a distanza su tablet, pc e smartphone.

Un progetto che partirà da Foggia per poi espandersi a tutta la Puglia con docenti da tutto il mondo. Un progetto formativo stimolante che permetterà ai ragazzi di acquisire le basi per poter operare in ambito digitale in modo professionale e competente.

