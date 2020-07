Varese: aggressione in centro a Gallarate, 42enne finisce in ospedale

21 luglio 2020 a

a

a

Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Una violenta lite sfociata in un'aggressione, che ha mandato in ospedale un uomo di 42 anni, C.S.E. E' successo questa mattina, alle 10.20, in pieno centro a Gallarate, in via Guido Camussi. La vittima, riporta l'Areu, sarebbe stata colpita al volto probabilmente da una pistola ad aria compressa, riportando un trauma facciale. Sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, che hanno sentito diversi testimoni che popolavano il centro città a quell'ora e hanno assistito alla scena.