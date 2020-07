Ue: Gualtieri, 'ora rafforzati governo e leadership Conte'

21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un risultato storico per l'Italia e per l'Europa: il governo ha merito aver creduto sin dall'inizio che serviva un salto di qualità di fronte a una crisi senza precedenti. Abbiamo ottenuto un risultato che nessuno poteva immaginare solo qualche mese fa, con l'Europa che emette 750 miliardi di eurobond per sostenere la ripresa e le politiche comuni, soprattutto per i paesi più in difficoltà. Naturalmente il governo ne esce rafforzato e la leadership del presidente Conte che ha giocato un ruolo decisivo in questa partita". Lo afferma in un'intervista al Tg3 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.