Coronavirus: a Malpensa respinti 20 passeggeri in arrivo dalla Repubblica Dominicana

Milano, 21 lug. (Adnkronos) - La polizia ha respinto all'aeroporto di Malpensa venti persone in arrivo dalla Repubblica Dominicana. Allo scalo varesino è atterrato un volo proveniente da La Romana, nella Repubblica Dominicana, via L'Havana, uno dei tanti operati dalla compagnia aerea Neos in collaborazione con il Ministero degli Esteri per riportare in Italia gli italiani rimasti all'estero durante l'emergenza coronavirus. Nella lista dei passeggeri gli agenti hanno trovato venti cittadini dominicani che erano riusciti a prenotare il volo in autonomia, al di fuori delle procedure eccezionalmente previste per i voli 'rescue'.

Il Ministro della Salute ha previsto la sospensione dei voli diretti ed indiretti e il divieto di ingresso in Italia per chi nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in una serie di Paesi, fra i quali la Repubblica Dominicana. La polizia ha quindi dovuto respingere i venti passeggeri, che rientreranno nella Repubblica Dominicana con il primo volo utile messo a disposizione per il ritorno.