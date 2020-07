Fase 3: Casellati, 'ripartire da cultura, ponte fra popoli e volano turismo'

21 luglio 2020 a

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il vedere questo luogo archeologico deserto, uno dei più visitati al mondo, è un grande dispiacere. Ripartire dalla cultura significa rinascere per il nostro Paese. La cultura come ponte tra i popoli e straordinario volano per il turismo. Con la cultura si mangia, è il nostro petrolio”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita al Parco archeologico del Colosseo. Casellati dall'Arco di Tito ha raggiunto la Curia Iulia per una dichiarazione alla stampa.