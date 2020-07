22 luglio 2020 a

a

a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Presenterò nei prossimi giorni la proposta di legge per istituire una commissione parlamentare sulla destinazione fondi del Recovery fund, proprio per non sperperare i 209 miliardi di euro che arriveranno dall'Ue”. Lo annuncia Roberto Caon, deputato di Forza Italia.