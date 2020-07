Il nuovo gioco di realtà aumentata che consente ai giocatori di comprare e vendere immobili del mondo reale

22 luglio 2020 a

a

a

Diventa un pezzo grosso del mercato immobiliare virtuale a New York, Parigi o in qualsiasi altro luogo del mondo, con Landlord Go

ROMA, Italia, 22 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Camminando per strada noti che qualcosa è cambiato. Tiri fuori il telefono in fretta e furia per controllare le proprietà disponibili attorno a te. Sì! Eccole! Nuove azioni e tu sei il primo ad averle. Non ci pensi due volte, sai di dover essere il primo ad accaparrartele! Non è la prima volta che ti imbatti in una scoperta tanto interessante lungo la strada per il lavoro. Siamo tutti parte di questa mappa virtuale. I più di tre miliardi di dispositivi mobili sul pianeta lasciano trilioni di dati inutilizzati dietro di sé. Con il gioco Landlorg puoi finalmente goderti questa combinazione di mondo reale e virtuale.

Landlord Go è un nuovissimo gioco della Reality, che sfrutta queste "impronte" digitali in modo divertente ed emozionante, permettendo ai giocatori di acquistare, vendere e riscuotere l'affitto di alcuni degli edifici e dei punti di riferimento più famosi al mondo. Con oltre un milione di giocatori in tutto il mondo, questo è il primo gioco di realtà aumentata che utilizza edifici reali, persone reali e prezzi reali per trasformare la tua città in un gioco di strategia ricco di azione. Con più di 12 577 giocatori stanno già stringendo accordi per la proprietà virtuale di più di 97 271 edifici a Roma: gli avversari sono molti, agguerriti e pronti all'azione.

Attraversi ogni giorno il tuo quartiere, vedendo paesaggi ed edifici familiari. Da oggi, potrai guardare questo paesaggio quotidiano con occhi completamente nuovi e possedere un pezzo virtuale della tua comunità.

Che tu stia iniziando in piccolo o che tu abbia l'obiettivo visionario di possedere la Torre Eiffel a Parigi o l'Empire State Building a New York City, tutto è possibile con Landlord Go.

Hai una conoscenza profonda di una zona della tua città, di cui pochi altri dispongono? Queste informazioni possono tradursi in grandi profitti, con Landlord Go. Se nel tuo quartiere sta aprendo un nuovo caffè e tu sei convinto che sia destinato a diventare il prossimo Starbucks, fai un'offerta e inizia a incassare i pagamenti dell'affitto dalle moltitudini in fila fuori dalla porta.

Utilizzando un enorme pool di dati, tra cui informazioni dettagliate su più di mezzo miliardo di proprietà nel mondo reale, Landlord Go connette l'utente alla sua città in un modo tutto nuovo, entusiasmante e innovativo che nessun altro gioco può offrire.

I giocatori possono iniziare a piccoli passi, per poi creare rapidamente un vero e proprio patrimonio immobiliare, tramite oculati investimenti. Possono mettere le loro proprietà sul mercato o ingaggiare furiose battaglie di acquisto con altri giocatori ricreando, direttamente dal loro telefono, un'esperienza di competizione sull'emozionante mercato immobiliare.

Landlord Go è incredibilmente accurato e riflette i valori reali delle proprietà, utilizzando parametri come la distanza dal centro città e i servizi dell'edificio. Abbiamo usato il nostro set di dati, combinato con le scansioni satellitari della NASA che mostrano le emissioni di luce notturna, per sviluppare uno dei giochi di compravendita immobiliare più realistici e basati su dati reali mai concepiti.

Avrai la sensazione precisa che ciò che distingue Landlord Go dagli altri giochi è proprio il suo livello di realismo. Ogni volta che un altro giocatore visiterà la tua proprietà nel mondo reale, ti pagherà l'affitto nel gioco. Quanti più visitatori vedranno la tua proprietà, tanto più alto sarà il suo valore. Tramite una piattaforma dati e di intelligenza artificiale proprietaria chiamata Big Dots, siamo in grado di aggiungere dati dal mondo reale a qualsiasi app desktop e mobile.

Il gioco è emozionante, poiché i giocatori vedono crescere le loro fortune e si impegnano in transazioni di altissimo valore, competendo con altri giocatori per il predominio sul mercato immobiliare.

Oggi non c'è niente di simile, sul mercato, o che si avvicini al livello di precisione e di dettaglio che si trova in Landlord Go.

Press Kit: https://reality.co/media/ Product trailer: https://youtu.be/ppoZ0wz4avo Product technology explainer https://youtu.be/cfgh52kP-U4 Google Play [Download for Android] or on App Store [Download for iPhone]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ppoZ0wz4avo Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217714/Reality_Games_AR_mode.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217715/Reality_Games_Augmented_Reality.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217716/Reality_Games_geolocation_mode.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217717/Reality_Games_London_3D_map.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.jpg

Contact: Zbigniew Woznowski, [email protected] +44 7470 345 195