Innovazione: nasce Lumen Venture, 25 mln a sostegno startup e Pmi (4)

(Adnkronos) - "La Sis è lo strumento che mancava al mercato del Venture Capital. Potremmo definirlo il veicolo dei millennials che interviene nel segmento più complesso della prima crescita della startup, dove la capacità di management, l'energia e la competenza dei trentenni formati all'estero, o che hanno avuto più coraggio nel nostro Paese, sono elementi imprescindibili" indica Renato Giallombardo, Head of Venture Capital e Partner in Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

"Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla struttura della norma e all'autorizzazione del primo veicolo di investimenti. Ringraziamo la Banca d'Italia che nel corso di tutte le interlocuzioni ha perfettamente interpretato l'esigenza del mercato di avere uno strumento al contempo agile e sicuro" aggiunge Giallombardo.

Lumen Ventures infine si dice "fiera del ruolo di presidente del CdA che Rita Laura D'Ecclesia ha accettato di ricoprire". Professore Ordinario di Asset Pricing e Metodi Quantitativi presso la Sapienza Università di Roma, D'Ecclesia è presidente dell'Euro Working Group for Financial Modelling, Consigliere indipendente nei CdA di prestigiosi Istituti Bancarie come Banco Bpm e, da maggio 2020, Vice-Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena.