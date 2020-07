Lombardia: da Finlombarda e banche 500 mln per imprese regione

22 luglio 2020 a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Da Finlombarda e dal sistema del credito convenzionato arrivaon 500 milioni di euro per le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia. È quanto previsto dall'iniziativa ‘Più Credito della Lombardia'. Ci sono due prodotti: 'Più Credito Liquidità', che mette a disposizione 400 milioni di euro di Finlombarda in co-finanziamento con il sistema bancario e i Confidi, 'Più Credito Fornitori Lombardia' mette a disposizione 100 mln di Finlombarda per finanziare la liquidità dell'intera filiera dei fornitori di Regione Lombardia.

Nel primo caso, ogni singolo finanziamento, di importo compreso tra 1 e 15 milioni di euro e durata tra 24 e 72 mesi, non potrà superare il 25 percento del fatturato dell'impresa richiedente. I finanziamenti possono essere assistiti da garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia o di Sace. Nel secondo, i finanziamenti, di importo compreso tra 1 e 5 milioni e durata massima 18 mesi meno un giorno, sono rivolti alle imprese (con almeno 50 dipendenti) fornitrici di Regione Lombardia e dovranno essere destinati per il 50 percento al pagamento di debiti commerciali (scaduti o non scaduti) verso i propri fornitori, mentre la restate quota potrà essere utilizzata per esigenze di finanziamento del capitale circolante.