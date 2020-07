Lazarus utilizza un framework malware multipiattaforma in una serie di attacchi ransomware e finalizzati allo spionaggio dati

22 luglio 2020 a

(Milano, 22 luglio 2020) - I ricercatori di Kaspersky hanno individuato una serie di attacchi che utilizzano un framework malware avanzato, denominato MATA, per colpire i sistemi operativi Windows, Linux e macOS. Il framework risulta attivo dalla primavera del 2018 ed è collegato a Lazarus, noto e prolifico gruppo APT nordcoreano.

I set di strumenti dannosi utilizzati per colpire più piattaforme sono poco comuni in quanto richiedono un investimento significativo da parte dello sviluppatore. Spesso vengono impiegati nel lungo periodo,per consentire all'autore di ottenere maggiore profitto distribuendo una grande quantità di attacchi nel corso del tempo. Nei casi rilevati da Kaspersky, il framework MATA è stato in grado di colpire tre piattaforme, Windows, Linux e macOS, a dimostrazione che gli aggressori avevano pianificatodi utilizzarlo per diversi scopi. Il framework è costituito da diversi componenti, tra cui un loader, un orchestrator (che gestisce e coordina i processi una volta che un dispositivo viene infettato) e dei plugin.

Secondo i ricercatori di Kaspersky, i primi artefatti rilevati connessi a MATA sono stati adoperati attorno al mese di aprile 2018. Da allora, il creatore di questo framework malware avanzato ha adottato un approccio aggressivo per infiltrarsi nelle aziende di tutto il mondo. Il framework è stato utilizzato per una serie di attacchi volti a rubare i database dei clienti e a distribuire ransomware, cioè software progettato per impedire l'accesso a un sistema informatico fino al pagamento di una somma di denaro.

Secondo la telemetria di Kaspersky, le vittime colpite dal framework MATA sono localizzate in Polonia, Germania, Turchia, Corea, Giappone e India, il che indica che l'autore della minaccia non aveva preso di mira un'area geografica specifica. Inoltre, Lazarus ha compromesso i sistemi di vari settori, tra cui una società di sviluppo software, una società di e-commerce e un provider di servizi Internet.

I ricercatori di Kaspersky sono riusciti a ricondurre MATA al gruppo Lazarus, noto per le sue operazioni sofisticate e i suoi legami con la Corea del Nord, oltre che per il cyberspionaggio e gli attacchi di natura finanziaria. Diversi ricercatori, tra cui quelli di Kaspersky, hanno segnalato in passato che questo gruppo avevapreso di mira banche e altre grandi imprese finanziarie, e che era inoltre responsabile dell'attacco

"Questa serie di attacchi mostra l'interesse di Lazarus a investire risorse ingentiper sviluppare questo set di strumenti e per allungare la lista delle organizzazioni prese di mira alla ricerca, soprattutto, di denaro e dati. Inoltre, il fatto che l'aggressore sviluppimalware anche per i sistemi Linux e macOS spesso significa che ritiene di disporre di strumenti più che sufficienti per la piattaforma Windows, che girasulla maggioranza dei dispositivi. Questo approccio viene tipicamente riscontrato tra i gruppi APT più esperti", ha dichiarato Seongsu Park, senior security researcher di Kaspersky. " Prevediamo che il framework MATA si svilupperà ulteriormente e raccomandiamo alle organizzazioni di prestare maggiore attenzione alla sicurezza dei loro dati, in quanto rimangono una delle risorse chiave e più preziose che rischiano di essere compromesse".

