Milano: polizia arresta rapinatore seriale di gelaterie

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Colpiva gelaterie e bar di Milano, minacciando il personale con un coltello e facendosi consegnare l'incasso della giornata. La polizia ha arrestato a Milano un giovane di 20 anni, cittadino italiano, mentre stava rapinando una gelatiera in via Orefici, nel pieno centro della città. Dall'inizio del mese quattro fra gelaterie e bar in centro avevano denunciato di aver subito rapine commesse da un giovane italiano, armato di coltello.

Gli agenti ieri sera hanno notato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite che stava guardando la vetrina di un bar di via Orefici. Il giovane è entrato e ha minacciato con un coltello le due dipendenti ed è scappato con l'incasso della giornata, circa 900 euro. Ma è subito stato bloccato dagli agenti. Il ventenne ha ammesso le proprie responsabilità, confermate dalla perquisizione domiciliare, ed è stato arrestato per rapina aggravata.