Fra quote, bonus e offerte di benvenuto: come guadagna oggi un sito di gioco online?

22 luglio 2020 a

a

a

(Roma, 22 luglio 2020) - Con il diffondersi di internet e del miglioramento dell'accesso ad esso, anche il mondo delle scommesse sportive e dei casinò online è notevolmente mutato, con sempre più persone che decidono di giocare online sui numerosi bookmakers presenti e gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La crescita è incontrastabile e sempre più alta, come dimostrano anche i dati statistici su questo primo trimestre del 2020. Durante il duro periodo di lockdown, si è registrato un vero e proprio boom di persone che hanno giocato online, soprattutto a giochi di casinò e poker, visto la sospensione di quasi tutti i campionati sportivi e la chiusura delle sale da gioco. Solo nel mese di marzo, infatti, è stato registrato un fatturato di 94 milioni di euro, una crescita pari al 30% circa, mentre il poker online è cresciuto del 123%.

Ma tale crescita non è dovuta solo al periodo di quarantena -come dimostra anche una seconda valutazione fatta a giugno, con centri e sale gioco aperte-, come riportato da dati sempre in crescita per il gioco online e nello specifico del poker digitale, salito dell'oltre 50% rispetto la situazione del 2019.

Perché il boom del gambling online

Molti potrebbero porsi la seguente domanda: "a cosa è dovuta questa crescita esponenziale di persone che giocano sui bookmakers online?".

Sono diversi gli aspetti positivi del gioco online:

• accessibilità a tutti e costante, indipendentemente dal luogo e dall'orario, con impostazioni di accessibilità specifiche anche per persone con difficoltà. Ovviamente è obbligatorio essere maggiorenni e dimostrarlo;

• possibilità di deposito e prelievo con numerosi metodi di pagamento differenti, istantanei e completamente sicuri;

• grande varietà di giochi e selezioni sportive offerte;

• possibilità di selezionare limiti di deposito e periodi di sospensione a propria libertà per controllare meglio le proprie spese;

• accesso al sito tramite dispositivi fissi o mobile;

• ottima frequenza di bonus su deposito ed altre tipologie di promozioni per i clienti.

Come guadagnano i bookmakers

Il compito dei siti di gioco online è quindi quello di ricevere soldi che i clienti depositano e fornirli in caso di vincita. Ma possono andare anche in negativo ed in perdita? La risposta è no, i bookmaker saranno sempre in guadagno. Ovviamente non possono truccare gli eventi sportivi, pertanto le quote delle partite saranno studiate appositamente per far sì che anche se un buon quantitativo di persone dovesse vincere ci sarà una controparte che perderà e coprirà quindi i soldi da fornire ai clienti vincitori.

Lo stesso vale per il casinò. Le slot hanno un RTP, ovvero ritorno al giocatore, che non è mai del 100%, ma intorno al 95%. Questo significa che il 5% sarà guadagnato dai fornitori, così come anche il casinò online di qualsiasi genere, è impossibile riuscire sempre a vincere, ci saranno momenti dove il gioco offre vittorie a tutti e periodi dove ci saranno perdite per tutti.

I bonus dei bookmakers

Per invogliare maggiormente gli utenti ad iscriversi al proprio bookmaker, i vari siti attivano il cosiddetto sistema dei bonus, che consiste nel lanciare periodicamente varie offerte molto interessanti per i clienti. I bonus possono consistere in promozioni anche molto differenti tra di loro, e che possono richiedere specifici requisiti per essere attivati e sfruttati. Ecco quali sono le offerte principali che possiamo usufruire quando decidiamo di giocare online:

• Bonus di benvenuto, che consiste nel ricevere gratis una somma di soldi da giocare dopo aver effettuato il primo deposito. Si possono trovare bonus di benvenuto che vanno dal 20% fino anche al 100% della somma versata e si possono trovare anche bonus

• Bonus di deposito, sono delle offerte periodiche anche se si è iscritti da molto tempo sul sito, che possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Consistono nel ricevere una specifica somma, sempre da rigiocare tot volte, in base alla quantità di soldi depositati. È importante sottolineare che questo bonus ha di solito una data di scadenza ed una somma minima e massima che si può ottenere.

• Bonus Cashback, utilizzato principalmente per il casinò online, che consiste nel recuperare indietro una piccola percentuale delle proprie perdite in un determinato gioco o orario di gioco. Le offerte in merito vanno dal 10% fino al 50%. Se si perderanno 50 euro alle slot machine, con un Cashback del 10%, si riceverà indietro 5 euro.

• Top Up bonus, molto simile al precedente, ma all'inverso, ovvero si riceverà una somma aggiuntiva alle vincite in percentuale, ma ovviamente di meno rispetto al Cashback, circa 5/10%.

• Bonus di ricarica, delle offerte per chi non gioca da parecchio sul sito e quindi per invogliarlo a ritornare. Sono soluzioni più vantaggiose nei termini e condizioni rispetto ai bonus deposito, con minor rigiro da fare, ma inferiori come quantità di soldi massima.

• Bonus fedeltà, esclusivi solo per chi è VIP, quindi iscritto da un determinato tempo e giocato con grande assiduità e con grandi cifre. Può includere promozioni speciali su deposito, multiple con quote maggiorate, rimborso per partite perdenti, cashback molto più vantaggiosi del normale, free bet ecc.

• Bonus tramite concorsi, che vengono dati ai vincitori di specifici concorsi che vengono organizzati dal bookmaker. Di solito per riuscire a vincere bisognerà giocare sempre ingenti cifre, che in pochi possono permettersi.

Per concludere, vincere con un bookmaker è impossibile nel medio-lungo termine, pertanto è importante giocare per ottenere vincite importanti nel breve termine e poi non rigiocarle subito, ma tenere comunque un profitto positivo. Non esistono metodi certi per vincere scommesse sportive o al casinò. Servirà certamente un po' di esperienza, autocontrollo e bravura, ma anche tanta fortuna, che è ovviamente alla base del gioco d'azzardo.

Per informazioni e contatti: Wolf Agency

e-mail: [email protected]