Ue: Fornaro, 'Italia esce più forte per affrontare sfide'

22 luglio 2020 a

a

a

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Da queste giornate l'Italia esce più forte per affrontare le sfide. La sfida non può e non deve essere del governo e della maggioranza. E' la sfida del sistema Paese, è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Come classe dirigente a tutti i livelli dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della sfida". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, intervenendo dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.