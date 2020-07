Saldi: Confcommercio Milano, anticipo in Lombardia risultato importante

22 luglio 2020 a

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - “E' un risultato importante in un momento di grande difficoltà, la nostra voce è stata ascoltata”. Lo afferma Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano, commentando la decisione di Regione Lombardia di anticipare l'avvio dei saldi estivi a sabato 25 luglio. “I saldi – afferma Meghnagi – danno al consumatore una reale aspettativa di sconto e possono riattivare, in un momento cruciale della stagione – non certo in un agosto senza turisti e con buona parte dei milanesi in vacanza – quel rito dello shopping che oggi, a Milano e alle sue vie commerciali, manca fortemente".

Milano, continua, "deve anche fare i conti con l'effetto smart working e il minor movimento delle persone con ricadute negative su tutto l'indotto. L'andamento dei consumi di luglio, nei negozi della moda già gravemente provati dal lungo lockdown per il Covid, è finora largamente deficitario con perdite rispetto al 2019 attorno all'80%. I saldi possono contribuire a rimettere in moto un meccanismo inceppato”.