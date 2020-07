Mes: Martina, 'usarlo per finanziare piano per nuova sanità'

23 luglio 2020 a

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Penso che le risorse del Mes senza condizionalità possano essere usate per finanziare proprio quel piano da almeno 20 miliardi per la nuova sanità italiana che il ministro Speranza ha iniziato a prospettare in queste ore. Sottrarre questi miliardi dal Recovery fund sarebbe sbagliato, avendo a disposizione anche lo strumento del Mes dedicato esattamente a questo scopo. Se ragioniamo senza ideologismi, le cose sono molto chiare”. Lo dice Maurizio Martina, deputato del Pd.