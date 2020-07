Coronavirus: Fico, 'Parlamento centrale per trasformazione decreti' (2)

23 luglio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Una delle poche volte in cui i decreti legge avevano una ragione di essere è proprio nel momento di necessità ed urgenza -ha ricordato Fico- Anche in questo momento difficile il Parlamento è stato trasformatore dei decreti legge che sono arrivati". In particolare sono stati approvati 117 emendamenti al 'Cura Italia, 141 al "Liquidità', 231 al 'Rilancio'.

"Quindi -ha rivendicato il presidente della Camera- il Parlamento ha avuto un ruolo centrale nella modifica". Tuttavia, anche se "il Parlamento è stato trasformatore", molti decreti sono stati in realtà esaminati da un solo ramo, con "un monocameralismo di fatto, situazione che non può andare bene, perchè i decreti hanno bisogno di un tempo di analisi e non si è riusciti a fare la doppia lettura".