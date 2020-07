Aspi: Fico, 'raggiunto ottimo punto di caduta'

23 luglio 2020 a

a

a

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Su Autostrade sono convinto che sia stato raggiunto un ottimo punto di caduta. Spesso chi ha avuto le concessioni nel nostro Paese a vari livelli si è sentito un po' il proprietario di quei beni, come se fosse lui a decidere qualsiasi cosa e nessuno poteva dire nulla. Con questa operazione, dopo la tragica morte delle persone sul Ponte Morandi, credo che questa idea si sia definitivamente chiusa e, in generale, chi non fa un lavoro adeguato può andare via e chi ha le concessioni deve sempre rispettare il bene che ha in concessione e il suo utilizzo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio.

"Fino adesso -ha rimarcato- mi è sembrato un po' il contrario: lo Stato sotto e chi aveva la concessione sopra, oggi ribadiamo il principio che lo Stato è sopra e che la concessione è sotto".