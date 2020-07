Thun: acquista Connecthub, apre al mercato m&a e crea gruppo strategico

23 luglio 2020 a

Milano, 23 lug. (Adnkronos) - Dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato di 124,6 milioni di euro, in crescita a doppia cifra rispetto l'esercizio precedente, Thun annuncia la costituzione del Gruppo strategico e si apre al mercato m&a. Contestualmente, la società dei prodotti in ceramica e del regalo di qualità, ha acquistato il 100% del capitale di Connecthub, "primo Full Enabler Omnichannel Digitale e Logistico italiano, che supporta le aziende nel processo di innovazione digitale e che rivestirà un ruolo fondamentale nel rafforzamento della strategia omnicanale del gruppo", spiega una nota. Il gruppo strategico guiderà il futuro sviluppo delle società operative di proprietà della famiglia Thun.

"Questo importante passo riflette la nostra fiducia nel futuro e la volontà di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e una solidità finanziaria di lungo termine delle società del gruppo, che fondano le proprie strategie sulla creatività e l'innovazione tecnologica. La crescente relazione tra le aziende e la platform strategica omnichannel consentirà ulteriori sinergie e genererà nuove opportunità di espansione", afferma il vicepresident Simon Thun, terza generazione della famiglia fondatrice, alla guida dell'azienda altoatesina.

La costituzione del gruppo strategico, oltre a favorire la crescita organica e migliorare la profittabilità delle aziende coinvolte, offrirà "visione, valore e una piattaforma integrata omnicanale, capace di incubare progetti, linee distributive e nuove realtà, unendo al solido know how ed esperienza nel retail multi-brand, soluzioni digitali per la distribuzione e servizi di logistica avanzata.