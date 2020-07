Lampedusa: Salvini, ‘isola stupenda, deve essere riferimento per turismo, no migranti'

23 luglio 2020 a

LAmpedusa, 23 lug. (Adnkronos) - "Sono a Lampedusa per dire agli italiani che è un'isola stupenda e merita di essere punto di riferimento per le vacanze perché la gente è ospitale". A dirlo all'Adnkronos è Matteo Salvini, arrivato sulla più grande delle Pelagie. Dopo la tappa a casa della sua fan 90enne, la signora Rosa Policardo, il leader del Carroccio Si è recato all'hotspot. "Mi dicono che i migranti sono in giro per il paese senza precauzioni e quindi le disdette ci sono", aggiunge.