Dove investire la liquidità oggi fra Conti deposito, ETF, Fondi e altre opzioni

(Milano, 23 luglio 2020) - Un video tutorial per trovare spunti operativi e riflettere sulla gestione dei propri risparmi e della liquidità. Che investimenti e ragionamenti fare?

Come investire la liquidità? Un tema sempre più caldo visto che i soldi parcheggiati sui conti correnti dagli italiani negli ultimi tre anni valgono più del Piano Marshall.

Si stimano in oltre 1500 miliardi di euro i depositi degli italiani tra conti correnti, depositi e biglietti.Cash is king.

La liquidità parcheggiata senza essere investita né spesa, segnale di incertezza sul futuro, è continuata a galoppare in questi mesi seppure questa tendenza non è certo solo tricolore ma mondiale.

Circa un terzo dei 4.300 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie (escludendo gli immobili) è infatti da tempo parcheggiata su conti, depositi o contanti. E in un lockdown con lo scenario fosco di una pandemia è anche comprensibile che famiglie e le imprese abbiano messo fieno in cascina più possibile. Vi è paura magari nel futuro ma anche da diverse ricerche una sfiducia crescente verso gli operatori principali del settore (tanti scandali finanziari e casi di risparmio tradito hanno contribuito a questo in Italia) e i suggerimenti forniti giudicati spesso disallineati rispetto a quello dei risparmiatori.

Sul tema di come investire la liquidità si concentra proprio l'attenzione dell'ultimo video-tutorial di approfondimento realizzato da

Una società (iscritta a un apposito Albo e che può essere svolta da soggetti in possesso di requisiti specifici e sotto vigilanza) che fornisce solo consigli e non detiene i soldi dei risparmiatori e che non riceve commissioni o provvigioni da intermediari su prodotti o strumenti finanziari consigliati. Una figura quella del

Ciò che ha caratterizzato l'ultimo decennio è stato l'importante intervento delle banche centrali con tassi spinti a zero. La conseguenza diretta sono sempre più rendimenti nulli per i conti correnti e l'assenza di alternative remunerative a rischio zero o quasi zero.

Ma anche stare in liquidità (ovvero quella che alcuni potrebbero considerare una non scelta) è in realtà una scelta finanziaria. E che può avere anche un costo.

Basti pensare che negli ultimi 20 anni (luglio 2000-luglio 2020) 100.000 euro non investiti sono diventati 64.000 solo per effetto dell'erosione del potere d'acquisto secondo l'inflazione ufficiale (dati Istat)

Una scelta corretta tenere tanti soli liquidi e cosa si può fare oggi per gestire la liquidità se per questa si intende una quota di risparmi “tattica” e orientata solo al breve termine?

Se ne è parlato a "Conti di Casa" da cui è estratto questo video tutorial (visibile indirizzo

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione conAssoTag, l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria, di cui Alfonso Scarano è il presidente.

Salvatore Gaziano spiega in questo video cosa si dovrebbe guardare e valutare quando si parla di “investire la liquidità” e quali caratteristiche importanti ricercare senza confondere mai assolutamente investimenti di breve termine (la “liquidità” appunto) con investimenti a medio-lungo termine. Un primo consiglio? Attenzione a chi usa l'argomento “liquidità” per proporre investimenti che non hanno assolutamente la caratteristica per la gestione della liquidità se si sta parlando in senso stretto di questo argomento.

Se poi la liquidità in portafoglio la si vuole investire con orizzonte temporale non a breve (ed è quindi solo attualmente per il risparmiatore una scelta tattica) ma a medio-lungo termine questa può essere una scelta anche più che sensata ma conoscendone pro e contro e valutando soprattutto gli strumenti e i consigli più adatti.

Lo scopo del

SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Con sede a Milano e Lerici (Sp) ma clienti in tutta Italia (soprattutto Torino, Bergamo, Brescia, Bologna, Padova, Verona, Roma e Genova).

Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti, consulenti finanziari autonomi ovvero indipendenti, che operano in più parti d'Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o specifici investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, assicurazioni) e si basa su un'attenta analisi preventiva. Tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up e richiedono gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti

