iObeya raccoglie 15 milioni di euro per il Visual Management aziendale

Più di 350.000 lavoratori in tutto il mondo utilizzano iObeya, mentre cresce la domanda globale di sviluppo di software per la collaborazione visiva a livello enterprise.

MASSY, Francia, 23 luglio 2020 /PRNewswire/ -- iObeya, fornitore francese di software per il Visual Management aziendale, annuncia di aver raccolto 15 milioni di euro nel corso di un secondo round di finanziamenti, guidato da Red River West con la partecipazione di Atlantic Bridge Capital e Fortino Capital Partners. Il totale raccolto fino ad oggi sale così a 17 milioni di euro.

Oltre a consentire un ulteriore miglioramento della piattaforma, il nuovo finanziamento accelererà l'espansione dell'azienda negli Stati Uniti, compresa l'apertura di una sede a Seattle, diretta dal General Manager Tim McCracken, veterano di Cisco. Inoltre, è stata resa nota l'assunzione dell'esperto del settore Rick Tywoniak, in qualità di Vice Presidente Marketing.

Prima della pandemia iObeya era già ampiamente utilizzata da centinaia di migliaia di lavoratori in tutto il mondo, tuttavia, la rapida ed esponenziale crescita dello smart working ha fatto salire alle stelle la domanda, che da gennaio è aumentata di oltre il 400%. Questa soluzione è ideale per le grandi aziende con team distribuiti, per quelli che hanno flussi di lavoro complessi di produzione, ingegneria, R&S o gestione, ma anche per quelli che utilizzano i principi Lean e Agile. Tra le multinazionali che hanno scelto iObeya sia per il Visual Management sia per la Visual Collaboration, ci sono Airbus, Thales, Volvo, Philips, Cartier, Axa, Eli Lilly and Company, Western Digital, Kimberly-Clark, Danaher, Sanofi e tante altre.

"Più di dieci anni fa, lo strumento lavagna digitale ha inaugurato l'epoca della Visual Collaboration. Oggi iObeya rappresenta un nuovo passo in avanti, che si appresta a segnare l'era del cosidetto Visual Management", dichiara Luc-Emmanuel Barreau, Partner di Red River West. "Lo slancio innovatore e la forte presenza di iObeya tra i principali marchi globali dimostrano che esiste una significativa e crescente domanda di soluzioni per la collaborazione visiva a livello enterprise, progettate in base agli approcci Lean e Agile, che alimentano il cambiamento e contribuiscono al successo del business. Il team iObeya ha una comprovata esperienza nel settore e siamo entusiasti di guidare questo investimento, mentre l'azienda cresce a livello globale, in particolare negli Stati Uniti."

Enterprise Visual Management: la futura generazione di Visual Collaboration per aziende con approccio Lean e Agile

Le aziende di tutto il mondo adottano sempre più spesso sistemi di gestione basati sui principi Lean e Agile, strategici per migliorare le prestazioni e la competitività. Il Visual Management è una componente fondamentale di queste metodologie, eppure molte imprese fanno fatica a evolvere: le informazioni importanti vengono scritte su Post-It, su lavagne o su altri supporti che non possono essere memorizzati o condivisi digitalmente, facendo insorgere enormi ostacoli, data anche la massiccia presenza di forza lavoro virtuale di oggi.

Gli strumenti di collaborazione visiva e di lavagne digitali esistenti sono dotati di funzioni di livello enterprise limitate e non sono efficaci per riprodurre su larga scala i rituali Lean e Agile dell'azienda, creando disorganicità tra i team e riducendo la loro capacità di gestire i progetti in modo efficace.. Di conseguenza, molte imprese devono sviluppare internamente un software proprietario, che è costoso e richiede molto tempo, oppure mettere insieme più strumenti.

"I lavoratori di oggi sanno che è essenziale avere una visione unica e raggiungere obiettivi comuni attraverso il lavoro di squadra, soprattutto quando si lavora a distanza. Per questo motivo le aziende cercano di offrire ai dipendenti uno spazio virtuale incentrato sull'individuo, dove possano innovare, crescere e aggiungere valore", continua Cyril Daloz, co-fondatore e CEO di iObeya. "iObeya è una piattaforma aziendale che consente ai team di creare sale virtuali sicure e configurabili per supportare tutte le loro pratiche di Visual Management. Gli utenti possono condividere informazioni e idee, collaborare con i colleghi in tempo reale e monitorare i progressi dei progetti secondo i principi Lean e Agile. La nostra soluzione è particolarmente adatta per questo scopo. Non vediamo l'ora di utilizzare questo nuovo investimento per offrire alle grandi aziende un approccio gestionale più visivo e collaborativo, incentrato sui valori umani, mentre espandiamo il nostro business negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

In qualità di brand leader della collaborazione visiva enterprise con approccio Lean e Agile, iObeya ha una posizione centrale nei processi aziendali, per aiutare a raggiungere l'eccellenza operativa. La piattaforma accelera l'implementazione di questi due principi nelle grandi organizzazioni, digitalizzando tutte le principali pratiche di Visual Management: coordinamento del ciclo di vita dei prodotti industriali, eccellenza operativa della produzione, progettazione e sviluppo di software, miglioramento continuo delle prestazioni aziendali e molto altro ancora.

Con iObeya le aziende possono:

"Oggi più di 10.000 utenti giornalieri traggono vantaggio dall'Enterprise Visual Management. iObeya consente ai nostri team di essere perfettamente allineati e di evitare malintesi, beneficiando al contempo di un significativo aumento dell'efficienza dell'organizzazione su scala globale: riduzione dei viaggi, dei tempi di sviluppo e delle e-mail. iObeya è un 'must' per un'azienda che lavora con approccio Lean", concludePhilippe Colombo, Responsabile del Knowledge Management e del Visual Management di Volvo.

Su iObeya

Fondata nel 2011, iObeya è leader globale nel settore del Visual Management aziendale, della collaborazione visiva e nello sviluppo di software per lavagne digitali. La piattaforma consente ai team aziendali distribuiti di collaborare in modo sicuro in un ambiente virtuale, come se fossero faccia a faccia e sostenendo al contempo i principi Lean e Agile. Più di 350.000 lavoratori in tutto il mondo utilizzano iObeya per collaborare e co-creare ogni giorno. iObeya è supportata dalle principali Venture Capital, tra le quali Red River West, Atlantic Bridge Capital e Fortino Capital Partners. Per saperne di più, visitare il sito iobeya.com.

Su Red River West

Red River West, fondata nel 2017 da Artemis - holding della famiglia Pinault - e Alfred Vericel - co-fondatore di Purch, leader negli Stati Uniti nel settore dei media digitali. È una società unica transfrontaliera di capitali di rischio, che promuove la crescita a livello internazionale di eccellenti aziende europee del settore tecnologico, fornendo loro un notevole potere finanziario e un concreto supporto in Europa e negli Stati Uniti. RRW si concentra anche su start up innovative con ticket d'investimento da 5 a 30 milioni di euro.

Su Fortino Capital Partners

Fortino Capital Partners è una società d'investimento europea specializzata nel software enterprise, con sede ad Anversa e Amsterdam. Gestisce un fondo di Private Equity da 240 milioni di euro e due fondi di Venture Capital per soluzioni software in fase iniziale di sviluppo.Il portfolio di investimenti di Fortino Capital Partners comprende, tra gli altri, MobileXpense, Efficy CRM, Odin Groep, Tenzinger, Maxxton, LetsBuild, Teamleader.

Su Atlantic Bridge Capital

Atlantic Bridge Capital è una società di investimento tecnologico statunitense a crescita globale, con oltre 950 milioni di euro di asset in gestione in sette Fondi, che investono in realtà tecnologiche in fase di crescita in Europa e negli Stati Uniti. L'azienda, con sede a Palo Alto, ha uffici e team di investimento a Londra, Dublino, Monaco e Parigi.

