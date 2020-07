Maltempo a Milano, sottopassi e strade allagati

24 luglio 2020 a

(Adnkronos) - Un blitz di temporali sta colpendo alcune aree del Nord. A essere compita in particolare, si legge su iLMeteo.it, è la Lombardia con Milano colpita da intensi nubifragi e conseguenti allagamenti di strade e sottopassi.

Le forti piogge hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano. In particolare le acque del torrente sono esondate in via Valfurva e le difficoltà per il traffico si stanno verificando in viale Zara, viale Sarca e zona Niguarda. La circolazione di alcuni tram è rallentata o è stata sospesa in alcune tratte e sostituita da autobus. I Vigili del fuoco stanno smaltendo le numerose chiamate ricevute per segnalare cantine e sottopassi allagati.

In particolare, come segnala su Twitter Infomobilità Milano, ci sono allagamenti in via Elio Vittorini, vi Parea, viale De Gasperi e nei sottopassi di via Lombroso, via Pompeo Leoni, via Rubicone, via Astesani.

Altri temporali sono in corso sul nord del piacentino, sul bresciano e su molti tratti del comparto alpino e prealpino centro-orientale.