Maltempo: forti piogge su Milano, esonda il Seveso

24 luglio 2020 a

a

a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Le forti piogge che si sono abbattute su Milano e sulla provincia nella notte e nelle prime ore della mattina hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano. In particolare le acque del torrente sono esondate in via Valfurva e le difficoltà per il traffico si stanno verificando in viale Zara, viale Sarca e zona Niguarda. La circolazione di alcuni tram è rallentata o è stata sospesa in alcune tratte e sostituita da autobus. I Vigili del fuoco stanno smaltendo le numerose chiamate ricevute per segnalare cantine e sottopassi allagati.