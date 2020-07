Fase: Bernini, 'su scostamento da Fi nessuna cambiale in bianco'

24 luglio 2020 a

a

a

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Il Parlamento voterà mercoledì il nuovo scostamento di bilancio e questa volta Forza Italia non firmerà un'altra cambiale in bianco al governo". Lo annuncia Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Forza Italia -ricorda- ha dimostrato in questi mesi di emergenza un grande senso di responsabilità, ricambiata dal premier con una disponibilità poco meno che formale. Siccome l'interesse del Paese si è spesso scontrato con quello del governo a galleggiare sopra le sue contraddizioni, credo sia il momento di mettere tutte le carte in tavola, anche in vista del piano di riforme da predisporre per avere le risorse del Recovery Fund. Conte dunque non rinvii ulteriormente il vertice con le opposizioni annunciato ai tempi degli Stati Generali e mai avvenuto. Lo convochi prima di mercoledì”.