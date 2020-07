Maltempo: Milano, in corso lavori per ripristinare viabilità in quartieri Nord città

24 luglio 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Sono in corso i lavori per ripristinare la viabilità nei quartieri a Nord di Milano dove è esondato il Seveso dopo le forti piogge della notte e delle prime ore della mattinata. I quartieri coinvolti sono Isola fino a Niguarda, passando per Maggiolina, Marche, Istria, Pratocentenaro, spiega l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli. In riapertura completa al momento c'è viale Fulvio Testi e poi i lavori si sposteranno in via Arbe e in contemporanea sulla direttrice Caserta, in via Veglia e in via Suzzani

I sottopassi Astesani, Leoni e Rubicone sono rimasti chiusi "solo poco tempo", precisa Granelli, "grazie ai lavori di questi mesi", mentre il sottopasso Negrotto registra difficoltà e le squadre stanno lavorando.

Il fiume Lambro, dopo aver raggiunto una quota elevata a quasi 40 centimetri dall'esondazione, è sceso lentamente e i problemi stanno rientrando. Ma dalla zona Ovest, sul Ticino e su Novara, sono in arrivo ancora temporali.