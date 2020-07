Brescia: spaccio di cocaina, polizia locale arresta un uomo

24 luglio 2020 a

a

a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale a Brescia per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sorpreso l'uomo, un cittadino tunisino con alcuni precedenti penali, in via Manzoni, dopo che aveva venduto cocaina a un altro uomo, un cittadino italiano. L'uomo ha consegnato agli agenti la sostanza stupefacente che aveva con sé: due confezioni di cocaina del peso totale di 0,4 grammi nascoste in una calza. La pattuglia ha trovato inoltre 500 euro in una scarpa nell'appartamento dell'uomo, che è stato messo agli arresti domiciliari.