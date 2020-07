Milano: furto con la tecnica dell'abbraccio, polizia arresta tre persone

24 luglio 2020 a

a

a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Hanno rubato un anello a una signora di novant'anni a San Donato Milanese, alle porte di Milano. Ma sono stati bloccati dalla polizia e arrestati per furto aggravato in concorso. Gli uomini della squadra mobile hanno notato in via Rogoredo un'auto, con a bordo tre persone, fra cui una donna con precedenti per furto. Dopo aver imboccato la tangenziale, i tre sono usciti a San Donato Milanese e lì hanno cominciato a viaggiare a velocità più lenta. Poi hanno improvvisamente invertito il senso di marcia e si sono accostati a un'anziana signora che, con il deambulatore, stava facendo rientro nella propria abitazione. Dopo alcuni istanti la macchina si è fermata e sono scese due donne, mentre un uomo è rimasto alla guida.

Una delle due ha cominciato a fare delle domande all'anziana e distrarla, fingendo di conoscerla e tentando di abbracciarla, sfilandole un prezioso anello dal dito. Poi sono risalite in auto, ma gli agenti li hanno fermati.

I tre, di 20, 24 e 29 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Da un controllo in banca dati è emerso che tutti avevano precedenti penali per reati contro il patrimonio. Su una delle donne pendeva, inoltre, un ordine di carcerazione per una pena da espiare pari a 2 anni e 8 mesi a seguito di condanne per reati dello stesso tipo.