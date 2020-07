Mantova: ricercato per furto in abitazione, arrestato dai carabinieri

24 luglio 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - I carabinieri di Mantova hanno catturato in città un uomo di 44 anni, ricercato dalla fine del 2019 e scappato in Spagna per evitare 3 anni e 7 mesi di carcere per le condanne di furto in abitazione e utilizzo abusivo di carta di credito. L'uomo, destinatario di un mandato di arresto europeo, era ricercato anche da altre forze di polizia, era arrivato a Mantova in auto, evitando i controlli aeroportuali. Localizzato dai carabinieri, è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia.