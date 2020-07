Lombardia: Governo impugna legge regionale contenimento cinghiali

24 luglio 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - "Il Governo è distante anni luce dalla realtà. Ha deciso di impugnare la nuova Legge regionale lombarda per il contenimento del cinghiale. I ministri romani hanno gettato la maschera: per loro non esiste il problema in Lombardia. Del resto non hanno mai messo piede in un campo o in una azienda agricola". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, commentando l'impugnativa da parte del Governo della legge regionale sulla caccia che prevede, grazie alle recenti modifiche, la possibilità di effettuare la caccia di selezione al cinghiale tutto l'anno.

"Assistiamo quotidianamente a sfilate e ad annunci da parte dei ministri che - ha aggiunto Rolfi - in pubblico dicono di voler affrontare i problemi, ma poi nelle stanze istituzionali fanno l'esatto opposto. Ora hanno gettato la maschera. Per contenere il cinghiale non esiste una alternativa alla caccia. O se qualcuno l'ha scoperta lo dica. Abbiamo i campi devastati nelle zone alpine e prealpine. I cinghiali causano un incidente stradale ogni tre giorni nella nostra regione. Abbiamo registrato anche dei morti per colpa degli attraversamenti stradali".