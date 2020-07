Coronavirus: Anelli (Lega), sostegno a Fontana su inchiesta camici

25 luglio 2020 a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Massimo sostegno e solidarietà di tutto il gruppo Lega al nostro presidente Attilio Fontana". Così Roberto Anelli, capogruppo del Carroccio al Pirellone, interviene in merito alla vicenda dei camici che ha visto indagato il governatore della Lombardia.

"Tutte le azioni compiute dal presidente Fontana e dalla sua Giunta hanno avuto l'unico fine di dare risposte precise ed efficaci in un momento drammatico ed emergenziale. La Regione, con le proprie e uniche forze, ha dovuto fare di necessità virtù e reperire in brevissimo tempo il materiale indispensabile per gli operatori sanitari e per le strutture ospedaliere", aggiunge.

"Indagare Fontana perché un'azienda ha regalato i camici alla Regione? Pare davvero un'assurdità. Si sta cercando di ribaltare la realtà di quanto accaduto. Sono convinto che alla fine, una volta ristabilita la verità dei fatti, sia il presidente che la Giunta usciranno da questa vicenda più forti di prima", conclude Anelli.