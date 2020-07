Milano: rapina sui Navigli con cocci bottiglia, due arresti

25 luglio 2020 a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Si sono avvicinati a una donna di 34 anni e le hanno rubato il cellulare, minacciandola con dei cocci di bottiglia. Ma sono stati trattenuti da alcuni passanti e dalla stessa vittima, che è riuscita a riprendersi il telefono. Poi sono fuggiti, ma sono stati arrestati dalla polizia. E' successo la scorsa notte a Milano, in zona Navigli. Due uomini, un cittadino albanese di 39 anni e un marocchino di 36 anni, dopo la rapina sono fuggiti, ma in via Arena sono stati fermati dagli agenti e arrestati per rapina impropria.

Il 39enne, dopo essere stato medicato in ospedale per una ferita a una mano, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione per un anno e sei mesi per reati contro il patrimonio ed è stato portato nel carcere di San Vittore.