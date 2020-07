Milano: assessore De Corato, 'ancora violenze e rapine sui Navigli'

25 luglio 2020 a

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - “I Navigli sono diventati un quartiere in cui le donne non possono circolare tranquillamente ma devono temere di essere aggredite e derubate. Venerdì notte una donna è stata minacciata con dei cocci di bottiglia in mezzo alla strada e rapinata da un algerino e un marocchino. Per fortuna, la Polizia, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in condizioni non facili, ha arrestato i due aggressori. Se così non fosse stato, sarebbe potuta finire ben peggio”. Lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, su una tentata rapina ieri notte sui Navigli.

"Purtroppo, queste sono le conseguenze dell'aver cancellato il nucleo della polizia locale che ai tempi della giunta di centrodestra sorvegliava sulla zona per contrastare gli episodi di violenza, le risse, le aggressioni e le molestie nei confronti delle donne oggi purtroppo in continua crescita”, conclude De Corato.