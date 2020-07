Milano: polizia sequestra oltre mezzo chilo di marijuana, un arresto (2)

26 luglio 2020 a

(Adnkronos) - In un appartamento a Bresso, in un contenitore metallico, sono stati sequestrati 54 involucri di marijuana per un peso di 46 grammi, 100 euro in contanti, 50 grammi di hashish consegnato spontaneamente e 2 piante di cannabis. In uno zaino nel solaio, inoltre, sono stati sequestrati 37 involucri di marijuana per un peso di 32 grammi, un bilancino di precisione e altri 423 grammi. Per lui è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.