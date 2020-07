Lombardia: De Corato, 'da Pd incredibile richiesta dimissioni Fontana'

26 luglio 2020 a

a

a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - "Le richieste di dimissioni del presidente Fontana che stanno arrivando in queste ore dagli esponenti del Pd sono davvero incredibili. Come al solito, si applicano due pesi e due misure a seconda dell'appartenenza politica". Così Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale commenta le polemiche politiche per l'indagine che vede indagato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

"L'elenco degli amministratori di sinistra indagati è lungo e comprende, soltanto per citarne alcuni, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'ex governatore della Regione Calabria Mario Oliverio e l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta che non mi risulta si siano dimessi. Senza dimenticare il sindaco Sala che ha una condanna a sei mesi ed è alla guida di Milano", aggiunge.

"Per tornare all'attualità della gestione Covid 19, poi, il Pd dovrebbe innanzitutto fare chiarezza sul caso della fornitura di 'mascherine fantasma' della Regione Lazio governata da Nicola Zingaretti. Quindi non si accettano lezioni da un partito che ha la memoria corta su ciò che succede in casa propria. Non siamo su 'Scherzi a parte', non si fanno questioni morali soltanto quando conviene", conclude De Corato.