Banco Bpm: al via comitato Esg, presieduto da Castagna

27 luglio 2020 a

a

a

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - Nasce in Banco Bpm il Comitato manageriale Environmental Social and Governance (Esg), presieduto dall'amministratore delegato Giuseppe Castagna e che vedrà, fra i membri permanenti, anche i due Condirettori Generali Domenico De Angelis e Salvatore Poloni, oltre a quasi tutti i responsabili di prima linea della banca.

Il riconoscimento del valore strategico degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals: SDGs) ha determinato anche la nascita della nuova struttura Sostenibilità, con l'obiettivo di dare maggiore impulso a tutte le attività del Gruppo volte a orientare la governance e la cultura aziendale a un sempre maggiore presidio delle tematiche ambientali e sociali.

“Banco Bpm si è impegnata nel rendere la sostenibilità un valore condiviso tra tutti gli stakeholders interni ed esterni”, spiega Castagna. “Crediamo che vada superata la concezione dell'Esg come richiesta pressante da parte dei Regulators e che ci si impegni tutti all'interno della nostra azienda per considerare sostenibilità e ambiente come valori condivisi tra le nostre persone, le aziende ed i territori in cui operiamo”.