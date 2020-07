Migranti: sindaco Caltanissetta, 'Prefetto chiederà di aumentare organico forze ordine'

27 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "Il Prefetto di Caltanissetta chiederà di rafforzare l'organico delle forze dell'ordine sul territorio e lo stesso Prefetto farà delle mediazioni culturali per evitare che i migranti fuggano ancora". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura dopo la fuga di 184 migranti dall'hotspot di Pian del Lago.