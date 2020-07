Supermicro presenta la nuova generazione di sistemi di storage top-loading per implementazioni ad alta capacità su scala cloud

27 luglio 2020 a

I clienti possono avvalersi di molteplici opzioni di espansione con sistemi flessibili a 60 e 90 alloggiamenti disponibili in configurazioni a nodo singolo o doppio, SBB o JBOD

SAN JOSE, California, 27 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel settore dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e delle tecnologie informatiche ecosostenibili, ha annunciato un'estensione delle sue collaudate soluzioni di archiviazione ultra-dense con nuove soluzioni a 60 e 90 alloggiamenti. Questi sistemi di storage e di espansione ad alta capacità, i migliori della categoria, sono ottimizzati per implementazioni di storage su scala cloud e applicazioni di storage HPC.

Questa nuova architettura top-loading offre la flessibilità, la modularità e la facilità di manutenzione di cui i clienti hanno bisogno. Sia i sistemi da 60 alloggiamenti che quelli da 90 sono disponibili in configurazioni a nodo singolo e doppio, dove le unità si dividono uniformemente tra ogni nodo. Inoltre, le unità possono essere in una configurazione di storage bridge bay (SBB) per garantire un'elevata disponibilità, in cui entrambi i nodi hanno accesso a tutte le unità, e un nodo esegue il backup dell'altro in caso di guasto. Con un design modulare che non richiede l'uso di attrezzi, tutti i sistemi principali (nodi di server hot-swap, expander, moduli di ventilazione, alimentatori e unità) sono ottimizzati completamente per consentire una facile manutenzione da parte di un solo tecnico.

"Anticipando dinamiche di mercato in evoluzione e un'elevata crescita dello storage basato su cloud definito da software, Supermicro può aiutare i data center a modernizzare rapidamente le proprie infrastrutture in modo da sfruttare architetture flessibili, la modularità di progetti che non richiedono utensili e capacità di espansione semplificate", ha dichiarato Charles Liang, presidente e AD di Supermicro. "I nostri nuovi sistemi di storage ad alta capacità continuano a dimostrare l'attenzione di Supermicro al risparmio delle risorse e offrono una capacità per Watt leader del settore riducendo al contempo sia il costo totale di proprietà (TCO, total cost of ownership) che il costo ambientale complessivo (TCE, total cost of the environment)".

I nuovi sistemi di top-loading ad alta capacità di Supermicro sono ottimizzati per gli ambienti di classe enterprise e supportano le architetture di scale-up e scale-out. Questi sistemi 4U sono caratterizzati da 60 o 90 scomparti hot-swap 2,5"/3,5" SAS3/SATA3 più 2 slot onboard PCI-E M.2 e 2 slot interni slim SATA SSD. Il sistema a nodo singolo supporta inoltre 2 scomparti posteriori hot-swap da 2,5" per mirroring dell'OS e, facoltativamente, 4 scomparti NVMe U.2 per caching veloce. Nella sua configurazione massima, il sistema supporta 1.440 terabyte di memoria ottimizzata per la minimizzazione dei costi. I sistemi a nodo singolo o doppio utilizzano processori scalabili di 2a generazione Intel Xeon in configurazione dual-socket con 16 alloggiamenti DIMM per nodo server.

Supermicro lancia questa linea di prodotti in concomitanza con il primo Supermicro Storage Summit, che metterà in evidenza la tecnologia e le soluzioni di leadership per lo storage basato su cloud. Il Supermicro Storage Summit si terrà per le regioni America Settentrionale / EMEA il 28 luglio 2020, alle 9:00 ora del Pacifico, e, per la regione Asia-Pacifico, il 29, luglio 2020 alle 9:00 GMT+8. Cliccare qui per maggiori informazioni e per iscriversi.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di storage top-loading di Supermicro, cliccare qui.

