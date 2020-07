Coronavirus: Baffi (Iv), 'no a mozione sfiducia contro Fontana'

27 luglio 2020 a

a

a

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "Ho deciso di non sottoscrivere la mozione di sfiducia al presidente, proposta dal Movimento 5 Stelle, perché ritengo che sia il frutto di una elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed esaustiva: una analisi seria e le conseguenti valutazioni politiche su un'emergenza che è tutt'ora in corso, potremo farla solo quando avremo tutti gli elementi utili". Lo afferma il consigliere di Italia Viva in Consiglio regionale della Lombardia, Patrizia Baffi

“Oggi la priorità è dare risposte ai cittadini, cambiare vertici in questo momento in cui si scongiura una possibile seconda ondata di Covid-19 in autunno, eventualità che non possiamo per ora escludere, vorrebbe dire mettere Regione Lombardia e le nostre comunità in una situazione di grande difficoltà e insicurezza”, prosegue l'esponente di Italia Viva.

“Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari. La valutazione politica su questo difficile momento della nostra storia, sarà possibile farla solo sulla scorta dei numeri, quando avremo un quadro chiaro complessivo. Intanto dobbiamo continuare a lavorare in modo responsabile per individuare le criticità del sistema sanitario, porvi rimedio, e mettere i cittadini in condizioni di sicurezza”, conclude Baffi.