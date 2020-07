Autonomia: Grimoldi (Lega), 'accelerare, Lombardia deve poter spendere suoi soldi'

27 luglio 2020 a

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "Applaudo all'intervento tenuto questa mattina in Consiglio regionale dal governatore Attilio Fontana, che andando a riferire in aula ha dimostrato rispetto per le opposizioni, come purtroppo non avviene a livello nazionale. Ho apprezzato l'energia e la determinazione di Fontana nel ribadire quanto di buono fatto in due anni e mezzo di sua presidenza dall'amministrazione regionale lombarda, la sua voglia di andare avanti nonostante gli attacchi che sta subendo e il richiamo alla necessità e all'urgenza di attuare l'autonomia differenziata per una Regione come la Lombardia che rappresenta un'eccellenza in ogni settore". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

"Mi associo alla chiosa del governatore Fontana nell'affermare: 'ribadisco qui la necessità dell'autonomia. Abbiamo i conti a posto, lasciateci usare i soldi'. Sono totalmente d'accordo", aggiunge.