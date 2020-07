Serie A: Atalanta e Inter sfida per il secondo posto, Lazio in ripresa

27 luglio 2020 a

(Roma, 27 luglio 2020) - Con lo Scudetto assegnato alla Juventus, si accende il duello per la piazza d'onore. Atalanta (1,35) e Inter (2,08) favorite da bookies e tifosi contro Parma (7,80) e Napoli (3,47). Lazio (1,17) a caccia dei tre punti contro il Brescia (15,80)

Roma, 27 luglio 2020 –Lo scontro tra Parma (7,80) e Atalanta (1,35) apre la 37esima giornata di Serie A: se i ducali sono reduci da due vittorie consecutive, un risultato che mancava da dicembre 2019, anche i bergamaschi, supportati dal 70% dei tifosi, sono in ottima forma e non perdono da gennaio 2020. La Dea con 75 punti all'attivo, di cui 27 dopo la sosta, ha un unico obiettivo: quello di ottenere il miglior piazzamento della storia del club, concludendo il campionato in seconda posizione. Ipotesi supportata dagli analisti di Planetwin365 che vedono i bergamaschi favoriti nella lotta per la piazza d'onore (1,95). A sbloccare il match di domani potrebbe essere Zapata (3,75) che in 4 delle ultime 5 partite è andato a segno nei primi 45 minuti di gioco. Viceversa, il Parma, che ha segnato il 32% dei suoi 25 gol casalinghi nel secondo tempo potrebbe mettere a segno la rete allo scadere dell'incontro (3,06). I bookies suggeriscono come marcatore Kulusevski (4,00) andato a segno negli ultimi due match giocati.

A San Siro scenderà in campo l'Inter (2,08) contro il Napoli (3,47): all'andata gli uomini di Conte espugnarono Il San Paolo per 3-1, risultato che domani per i bookies potrebbe valere 16,13 volte la posta. Gli azzurri lamentano un tasso di sconfitte del 50% nelle trasferte dall'inizio di luglio e dovranno fare a meno dello squalificato Mertens, mentre gli uomini di Conte sono imbattuti da sei partite e vantano la miglior difesa della Serie A. Una vittoria dei neroazzurri potrebbe aumentare le loro chance di concludere la stagione in seconda posizione (2,30).

Grazie alla vittoria con il Verona, la Lazio (1,17) che mercoledì affronterà il Brescia (15,80) è ritornata in lizza per il secondo posto, con i bookies di Planetwin365 che hanno fatto crollare la quota dei biancocelesti da 11,00 a 5,75. Sarà un match spartiacque per la conquista del titolo vittoria del titolo di Capocannoniere tra i due migliori attaccanti della Serie A: Immobile e CR7. Se fino ad una settimana fa gli analisti attribuivano a Ronaldo il titolo di possibile capocannoniere, ad oggi la sua quota s'innalza da 1,50 a 8,50 e viene superato da Immobile (1,07), salito a quota 34 gol: con la tripletta ai danni del Verona l'attaccante biancoceleste ha agganciato Lewandowski avvicinandosi a vincere la Scarpa d'Oro che potrebbe tornare in Serie A dopo 13 anni.

