Salini: 'Gigantesco orgoglio essere parte di questo sogno fatto con cuore tutti'

Genova, 27 lug. (Adnkronos) - "Quando finalmente dici ce l'abbiamo fatta allora che cosa senti dentro il cuore? Un gigantesco orgoglio, quello di essere parte di questo sogno, di avere insieme a me gente meravigliosa ha fatto questo con il cuore". Lo ha affermato l'Ad di Webuild Pietro Salini, in serata sul palco de 'Il Nuovo Ponte di Genova- costruire il Futuro', concerto-tributo dedicato alle maestranze che hanno lavorato alla realizzazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio, promossa da Webuild in collaborazione con Fincantieri, ed organizzata da Webuild, nel cantiere del nuovo viadotto.

In merito al ponte Salini ha aggiunto: "E' stato fatto con tutti noi, con il cuore di Webuild. Chi siamo noi? Noi siamo quelli che costruiscono, la cosa più bella che si può dire di queste persone, che con le mani sanno fare questo, affrontando le sfide del quotidiano. Questa sera siamo qua a dire grazie a tutti quelli che hanno messo il loro gigantesco cuore a favore di quest'opera che serve al Paese per vedere che queste cose si possono fare".