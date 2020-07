Coronavirus: Baffi (Iv), 'no a processi sommari in Regione Lombardia'

28 luglio 2020 a

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari". Lo afferma Patrizia Baffi, consigliera di Italia Viva in Consiglio regionale della Lombardia dopo essere uscita dal Pd, unica dei partiti di opposizione a non aver sottoscritto il documento in cui si parla di una mozione di sfiducia al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Intervistata dal Corriere della Sera, Baffi spiega di avere "grande fiducia nella magistratura credo che tutti gli aspetti giudiziari vadano affrontati e chiariti in quella sede. Questa vicenda non può essere utilizzata per fare un processo sommario su una stagione complessa come quella dell'emergenza sanitaria in Lombardia". Per Baffi "un'analisi seria e le conseguenti valutazioni politiche su un'emergenza che è tutt'ora in corso potremo farla solo quando avremo tutti gli elementi utili".

La consigliera di Italia Viva sottolinea di aver sollecitato "il varo della commissione di inchiesta, perché si tratta di studiare cosa è accaduto e i correttivi al nostro sistema sanitario. È sotto quella lente di ingrandimento che devono finire le scelte compiute nei mesi scorsi e le valutazioni sugli interventi correttivi per il nostro sistema sanitario: dal rafforzamento della medicina territoriale alla rivalutazione della rete socio-sanitaria".

E sull'ipotesi che si stia avvicinando alla maggioranza di centrodestra in Regione Baffi spiega di essere "stata eletta sulla base di un programma che è risultato sconfitto alle urne e infatti siedo tra i banchi della minoranza. Quando voterò qualche provvedimento che contraddice il programma che ho sottoscritto allora si potrà obiettare".