Abbigliamento Brums 0-16 anni, qualità e stile italiano fin dai primi passi

(Carnago, 28 luglio 2020) - Carnago (VA), 28 Luglio 2020. Saltare, correre, giocare. La vita dei bambini è un'avventura continua, da affrontare con il massimo comfort, ma senza rinunciare allo stile. L'alleato ideale? Le collezioni 0-16 anni di Brums, il marchio italiano di abbigliamento per bambini che da più di 60 anni combina uno stile inconfondibile “Designed in Italy” con l'elevata qualità dei materiali utilizzati.

Da Brums decine di pantaloni, t-shirt e giacca bambina e bambino con sconti fino al 50%

La proposta di Brums è pensata per le esigenze delle mamme e, prima ancora, per quelle dei bambini. Tutte le collezioni sono studiate tenendo conto delle necessità tipiche di ogni età. L'offerta riguarda pantaloni, t-shirt, maglie, abiti, completi e tanti modelli di giacca e

Dove acquistarli? Su www.brums.com, l'e-commerce che garantisce la qualità caratteristica di Brums, i vantaggi del programma Fidelity e l'accesso a numerose promozioni online. Attualmente, ad esempio, sono applicati sconti fino al 50% sulla collezione primavera-estate 2020.

Oltre alla convenienza, il cliente ha il vantaggio di un'offerta accessibile 24 ore su 24 direttamente dallo smartphone, con consegna in tre giorni lavorativi. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 100 euro e il reso sempre a costo zero.

Abbigliamento per ogni occasione su Brums.com: dagli abiti da cerimonia al grembiule bambino asilo personalizzabile

Comodità e stile si fondono nell'offerta di Brums. I capi sono realizzati con materiali sicuri sulla pelle dei più piccoli (come puro cotone, fibra di bambù, cashmere e seta), curati fin nei minimi dettagli e arricchiti con stampe all-over, balze, fiocchi, maxi-stampe e dettagli a contrasto. L'ideale per distinguersi in ogni occasione

La proposta è pensata infatti per accompagnare bambini e ragazzi in ogni momento della giornata, dalla scuola al riposo. Senza dimenticare gli appuntamenti speciali, come cerimonie e feste. E per dare all'outfit un tocco di originalità in più ci sono i capi personalizzabili, in cui stampare o ricamare il nome. A questi è dedicata un'intera sezione del sito Brums, che raccoglie decine di modelli di

In caso di dubbi sulla taglia è disponibile una guida completa, che indica come prendere le misure e selezionare l'articolo senza il rischio di sbagliare. Chi invece è incerto su stile e abbinamenti, può lasciarsi ispirare dai tanti outfit per bambino e bambina proposti nella sezione “Shop by Look” di www.brums.com.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, il servizio di assistenza è attivo via telefono (02 94755467), e-mail ([email protected]) e chat online.

