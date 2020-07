Milano: accoltellato all'alba in zona Stazione Centrale, grave in ospedale

28 luglio 2020 a

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 34 anni è stato accoltellato questa mattina in via Giovanni Schiapparelli, in zona Stazione Centrale a Milano. Poco prima delle 5 di mattina l'uomo è stato aggredito e ha riportato ferite alla schiena. Sul posto, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti la polizia e gli operatori del 118 che hanno trasferito il 34enne in codice giallo all'ospedale Policlinico.