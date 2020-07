Coronavirus: Osservatorio legislazione, diritto dell'emergenza conforme a Costituzione

28 luglio 2020 a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Non deve essere trascurato il risultato che, con il 'diritto dell'emergenza' e la 'resilienza' delle assemblee legislative, è stato ottenuto, secondo una valutazione che sembra essere allo stato confermata, oltre che dai pareri delle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato e del Comitato per la legislazione, anche dai primi orientamenti in sede giurisdizionale: il contenimento dell'epidemia in un quadro di sostanziale compatibilità con i valori costituzionali". E' quanto si sottolinea nel Rapporto dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati relativo al primo biennio della legislatura, presentato questa mattina.

"Non risultano sollevate da organi giurisdizionali -rileva ancora il testo- questioni di costituzionalità sul meccanismo dei Dpcm. Questo non significa che la 'legislazione dell'emergenza' non ponga problemi: come in ogni emergenza, sono stati sviluppati –in molti casi, accentuando tendenze già problematiche- strumenti che, se utilizzati in modo indefinito e fuori dal contesto dell'emergenza, potrebbero determinare un ulteriore processo di deterioramento della qualità della legislazione e degli equilibri del sistema delle fonti".