Lombardia: assessore Terzi, 'Fnm con M.Serravalle modello per mobilità'

28 luglio 2020 a

a

a

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - L'acquisizione di Milano Serravalle da parte di Fnm è "un intervento che, al di là degli aspetti economico-finanziari, assume notevole rilevanza perché consente di realizzare in Lombardia un modello infrastrutturale che integra in maniera forte e importante la mobilità su ferro a quella su strada”. Così Claudia Terzi, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, a proposito dell'approvazione dell'emendamento al Bilancio che prevede la cessione, da parte di Palazzo Lombardia, delle azioni di Milano Serravalle a Ferrovie Nord.

“Fin dall'inizio del nostro mandato – ha proseguito Terzi – in Lombardia lavoriamo per una mobilità sostenibile, in un contesto che punta a rendere il sistema dei trasporti più fluido ed efficace. L'azione di oggi va in questa direzione e conferma come la Lombardia programmi e si muova con interventi che guardano al medio e lungo periodo”.