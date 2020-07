Lombardia: Lega, in bilancio approvato sostegno a tassisti

28 luglio 2020 a

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - "La crisi sanitaria legata al coronavirus ha colpito in maniera molto dura la categoria dei tassisti lombardi. Oggi Regione Lombardia si impegna a sostenerli con misure economiche a vario titolo in conto capitale.” Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, manifesta la sua soddisfazione per l'approvazione, in sede di discussione per l'assestamento di Bilancio 2020-2022, del suo ordine del giorno contenente misure finanziarie tra cui acquisto di autovetture, installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap, modernizzazione strumentazione di bordo e trasformazione del veicolo al fine di consentire l'alimentazione a combustibile non tradizionale.

"I numerosi incontri con le associazioni di categoria che ho condotto hanno dimostrato come il trend delle corse si sia drasticamente ridotto e se dovesse proseguire in questo senso rischiamo seriamente di veder sparire i taxi dal trasporto pubblico. La V commissione ha presentato una risoluzione relativa all'aumento di ore lavorative per i taxi già approvata dal Consiglio regionale;”, prosegue Bastoni.

"Il coronavirus ha messo in ginocchio la categoria dei tassisti: corse davanti alle strutture ospedaliere, un calo di lavoro del 75% a fronte di 10-12 ore di lavoro e una generale poca assistenza da parte del Comune di Milano. Regione Lombardia c'è e ci sarà sempre al loro fianco.”