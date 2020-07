Prénatal con l'Agenzia Queryo selezionata da Google come Case history di successo

29 luglio 2020 a

a

a

(Milano, 29 luglio 2020) - Milano, 29/07/2020 - Google ha pubblicato all'interno del programma internazionale thinkwithgoogle (https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/aziende-italiane-hanno-reagito-al-lockdown/), i quattro Top Brand che hanno saputo reagire meglio al lockdown, mettendo in pratica rapidamente strategie di marketing innovative, con supporto di digital agency e professionisti del settore.

I dati pubblicati sul canale ufficiale dedicato al programma, parlano di un significativo aumento del fatturato del canale e-commerce e del ROI delle campagne online, ottenuti grazie a strategie digitali e servizi innovativi messi in atto durante il periodo di chiusura dei negozi.

Queryo, agenzia data-driven di eccellenza, ha affiancato il gruppo Prénatal in questa sfida, ottenendo ottimi risultati su più fronti, che hanno portato il Brand ad essere selezionato come Case history di successo.

L'e-commerce Prénatal (https://www.prenatal.com/) ha registrato una crescita del 3.798% durante il lockdown e ha acquisito oltre 3.200 lead in pochi giorni grazie al lancio e la promozione del servizio click-and-collect.

“Abbiamo creato un customer-care dedicato grazie al contributo di diverse persone della sede e dei negozi; abbiamo programmato in pochi giorni una strategia ominicanale per restare accanto ai nostri clienti anche durante il periodo di chiusura dei negozi. Queryo ci ha guidato e supportato anche in questo, ottenendo risultati che hanno di gran lunga superato le nostre aspettative. - spiega Marco Massara Chief Digital Officer CRM Director di Prénatal - Risultati che ci hanno consentito di compensare il calo delle vendite sul mercato offline e di sperimentare nuove soluzioni di digital marketing“.

Il CEO di Queryo (https://www.queryo.com/), Roberto Pala, in una recente intervista ha sottolineato l'importanza di un atteggiamento attivo e propositivo anche in periodi di difficoltà e incertezza del mercato, evidenziando come il periodo appena trascorso abbia rivoluzionato il rapporto con i consumatori, rendendo la presenza online sempre più significativa:

“Abbiamo avuto occasione di applicare tutta la nostra spinta proattiva, mettere in campo competenze e strumenti innovativi, e agire da apripista verso una nuova cognizione del digital marketing, che è e diventerà sempre più connesso al mondo fisico, al consumatore e alla comunità in cui vive.

E' per noi un onore poter lavorare al fianco di un grande Brand come Prénatal, ambizioso e pronto a intervenire in modo significativo sul mercato, anche in condizioni di assoluta non-linearità.” ha precisato Roberto Pala.

Gli strumenti offerti da Google e dal digital marketing in generale, rappresentano una risorsa preziosa, che va saputa sfruttare al meglio, con competenza e lungimiranza, per trarre spunti e vantaggi anche in periodi di cambiamenti radicali e improvvisi.