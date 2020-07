Mafia: Pg Scarpinato, 'Chinnici ucciso non solo dai boss ma dai colletti bianchi' (2)

29 luglio 2020 a

(Adnkronos) - "Non possiamo. nelle commemorazioni pubbliche, continuare a raccontarci una storia di brutti, sporchi e cattivi e di un mondo di persone oneste - aggiunge ancora il magistrato -C'è stato un mondo grigio che è stato protagonista non soltanto di Chinnici ma anche dello smantellamento del pool antimafia, dell'isolamento dei magistrati antimafia e che ancora oggi continua ad avere un peso in questa società".